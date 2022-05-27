Напомним, строительство автозаправочной станции началось летом 2011 года. И практически сразу...

Напомним, строительство автозаправочной станции началось летом 2011 года. И практически сразу объект привлек повышенное внимание. Сначала встревожились жители. Расстояние от будущей АЗС до жилого дома не соответствовало нормам. Но сотрудники прокуратуры выявили еще одно серьезнейшее нарушение. Строительство ведется в исторически охранной зоне - на территории долины реки Лыбедь. Это объект культурного наследия регионального значения. Суд постановил: заправку демонтировать. Но предприниматель Игорь Русин решил обратиться в верховную инстанцию. Правда, решение осталось без изменения. Автозаправку на Луначарского бизнесмен все-таки должен был демонтировать.Но этого сделано не было. Более того, спустя 6 лет снова возобновились строительные работы. Были поставлены четыре бензоколонки, обшит павильон и повешена вывеска с брендом City Oil. Но после пары месяцев работы все вновь застопорилось.И только в мае 2022 года, спустя 11 лет, незаконную заправку начали сносить. В павильоне разобрали бензоколонки, сняли обшивку, вывезли прилавки. На грузовиках вывозят металлоконструкции.Фото: архив ГТРК "Владимир"