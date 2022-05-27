В связи с этим 23 мая в суд направлен иск к облздраву с целью обязать обеспечить маленьких пациентов всем необходимым.

Прокурор области Владислав Малкин встретился родителями детей, больных сахарным диабетом. Он проинформировал собравшихся о принятых по их обращениям мерам. Всего в ведомство обратилось 45 человек.Установлено, что в регионе не предусмотрено льготное предоставление детям с диабетом первого типа систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы. В связи с этим 23 мая в суд направлен иск к облздраву с целью обязать обеспечить маленьких пациентов всем необходимым.«Кроме того, выявлено 99 нарушений в указанной сфере, внесено 19 представлений, в суды направлено 46 заявлений об обеспечении нуждающихся медицинскими изделиями, а также о возмещении денежных средств, затраченных на их покупку», - рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.В Юрьев-Польской ЦРБ выявлены грубые нарушения, выразившиеся в неоднократных отказах лечащего врача в выписке рецептов на тест-полоски ребенку-инвалиду. В результате на медиков завели уголовное дело по статье о халатности.