Во Владимирской области вынесен приговор двум подросткам. Суд признал их виновными в незаконном...

Во Владимирской области вынесен приговор двум подросткам. Суд признал их виновными в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.5 октября 2021 года несовершеннолетние обвиняемые на территории города Мурома занимались расклейкой стикеров интернет-магазина по продаже наркотических средств. В качестве оплаты за выполненную работу в этот же день в вечернее время от неустановленного лица через Интернет получили сведения о месте нахождения тайника-закладки с наркотическим средством.Однако после его обнаружения подростков задержали сотрудниками ИДПС ГИБДД МО МВД России «Муромский» и изъяли у них сверток с наркотическим веществом массой 1,1 грамма.Вину в совершенном преступлении молодые люди признали полностью, в содеянном раскаялись.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил каждого подростка к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Фото: https://pixabay.com/ru/