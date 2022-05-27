Корректировки затронут электропоезда, курсирующие между Владимиром, Ковровом, Гороховцом, Вязниками и Нижним Новгородом.

Во Владимирской области временно изменится расписание движения восьми электричек. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.Корректировки затронут электропоезда, курсирующие между Владимиром, Ковровом, Гороховцом, Вязниками и Нижним Новгородом. Графики поменяются с 27 мая по 4 июня.Жителей просят обратить внимание на новое расписание при планировании поездок.