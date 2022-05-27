Ему было 19 лет.

Во Владимирской области похоронили погибшего на Украине Артура Чайчука. Об этом сообщила администрация Ново-Александровской школы Суздальского района.Артур Святославович родился 2 октября 2002 года и был выпускником учреждения. Он погиб 6 мая. Панихида состоялась 23 мая.«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Артура», - написал в некрологе педагогический коллектив.Напомним, что вчера мы сообщали о том, что в СВО на территории соседнего государства погиб ещё один наш земляк - Точное количество военных из 33-го региона, которые погибли в боях на Донбассе официальные источники пока не публиковали.