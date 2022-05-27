Законопроект принят в двух чтениях и вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Студенческие отряды Владимирской области получат господдержку. Закон принят депутатами Законодательного Собрания.Авторами инициативы стали председатель ЗС Владимир Киселев и его зам, директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин. Парламентарии пояснили, что об этом их попросила Молодёжная дума.Сейчас порядка 500 подростков входят в студотряды, из которых шесть - педагогические, четыре - строительные, а два занимаются сервисной деятельностью.Государственная поддержка будет информационной, организационной и материальной, в виде премий, ценных подарков и призов. Средства найдут в бюджете 33-го региона. Предусмотрены и внебюджетные источники финансирования.Законопроект принят в двух чтениях и вступит в силу через 10 дней после его опубликования.