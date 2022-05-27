Сотрудники Россельхознадзора проверили во Владимирской области 30 торговых точек и питомников,...

Сотрудники "Россельхознадзора" проверили во Владимирской области 30 торговых точек и питомников, где продают саженцы и пришли к выводу, что владимирцам стоит внимательнее относиться к выбору посадочного материала.Выездные обследования показали, что продавцы далеко не всегда могут гарантировать качество товара. Часто покупателям предлагают приобрести так называемые "сорта-призраки" - саженцы, сортовые и посевные свойства которых ничем не подтверждены. Нет ни сертификатов, ни документов об отсутствии ГМО-линий, ни данных о производителе. Плодово-ягодные культуры могут быть вовсе не включены в Госреестр селекционных достижений. Всего на прилавках обнаружено свыше ста саженцев яблони, груши, малины, клубники без маркировки.Мария Суворкина, госинспектор отдела Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Рекомендуется спрашивать у продавцов документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества. Также следует обращать внимание на этикетку, прикрепленную к саженцу, которая должна содержать: наименование культуры; полное название сорта в соответствии с Государственным реестром; обозначение стандарта, происхождение.