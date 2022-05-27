Скорость юго-западного ветра в предстоящий уик-энд будет достигать 12 метров в секунду.

Во Владимирской области в последние майские выходные ожидаются дожди и всего +12 градусов тепла. По сообщениям синоптиков, возможны грозы.Температура воздуха за окном в субботу и воскресенье будет колебаться на отметке 11-14 градусов днём и до +5 ночью. Метеорологи также прогнозируют ливни и грозы.Скорость юго-западного ветра в предстоящий уик-энд будет достигать 12 метров в секунду.Атмосферное давление вырастет с 742 до 750 миллиметров ртутного столба.