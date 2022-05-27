За последние сутки во Владимирской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 11 человек. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 11 человек. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 622. В лидерах по приросту Муром – 9 заболевших за сутки. На втором месте расположился Гусь-Хрустальный с