В ВТБ состоялась церемония награждения победителей соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2022, которое банк организует второй год подряд. В этом году призовой фонд составил 2 млн ..

В ВТБ состоялась церемония награждения победителей соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2022, которое банк организует второй год подряд. В этом году призовой фонд составил 2 млн рублей. Также банк дополнительно отметил неординарные результаты старшеклассника из Липецка, занявшего 3 место в профессиональном соревновании, предоставив ему грант на обучение в одним из ведущих московских вузов.В соревновании от ВТБ приняли участие более 1 тыс. человек. Самой популярной стала главная задача соревнования — Matching, по условиям которой было необходимо осуществить на практике слияние массивов синтетических данных и определить одних и тех же клиентов по их поведению в двух совершенно разных сферах. При этом данные генерировались таким образом, чтобы сохранить необходимую для решения задачи информацию о пользовательском поведении.Было представлено более 3 тыс. решений этой задачи от 84 команд. Первое место и главный приз в размере 500 тыс. руб. получила команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка — Дмитрий Бабаев, Иван Киреев и Никита Овсов. Второе место и 300 тыс. руб. — у Антона Кленицкого.Третье место с призовым фоном в 200 тыс. руб. досталось старшекласснику из Липецка, Андрею Кузнецову. Также банк ВТБ принял решение дополнительно отметить неординарные результаты школьника в серьезном технологическом соревновании и предоставить ему грант на обучение в Высшей школе экономики по выбранной специальности.«Когда мы задумывали Data Fusion Contest и занимались подготовкой задания для участников, то не предполагали, что в соревновании будут принимать участие школьники. Выполнение предложенных нами задач требует серьезной подготовки. И неожиданно было узнать, что наши ребята обладают таким высоким профессиональным уровнем уже в школьном возрасте. Здорово, что мы на площадке ВТБ смогли предоставить возможность проявить себя и получить заслуженное вознаграждение», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин.Участники в рамках соревнования также имели возможность решить еще две задачи по слиянию данных: Puzzle — на соотнесение данных, но в постановке, близкой к составлению пазла, и задачу Education — упражнение, требовавшее создать алгоритм, способный подсказывать наличие высшего образования у клиента.В этом году также были объявлены две специальные номинации: Companion — за публичные решения, лучше всего раскрывающие подходы, методы и практики в анализе данных, и Insight — за самые нестандартные решения.Соревнование длилось 3,5 месяца. За это время суммарно было получено 6,5 тыс. решений по всем заданиям соревнования. Полный лидерборд Data Fusion Contest 2022 можно посмотреть на сайте соревнования.