Прохожим удалось снять агрессивные действия таксиста на видео.

Прохожим удалось снять агрессивные действия таксиста на видео.Нападение на пассажирку такси произошло в столичном районе Кунцево. На кадрах, снятых очевидцами, заметно, как водитель грубо схватил женщину за волосы и отобрал у нее какой-то предмет, а затем вернулся в машину. Когда пассажирка попыталась влезть на заднее сиденье, взбешенный таксист выволок ее из салона и стал избивать – сообщает телеканал .Как удалось выяснить РЕН ТВ, нападение произошло из-за того, что женщина отобрала у таксиста документы. Тот в ответ развязал драку, в ходе которой забрал обратно не только документы, но и телефон пассажирки. Что стало первопричиной конфликтной ситуации – неизвестно. Неравнодушные прохожие, услышав крики, вызвали полицию. Однако никто из участников конфликта заявлений писать не стал.