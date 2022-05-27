С вечера 26 мая в Москве и Подмосковье идут дожди. За сутки, как сообщает , уже выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений ..

С вечера 26 мая в Москве и Подмосковье идут дожди. За сутки, как сообщает , уже выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, за минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 миллиметр осадков, или 41% от месячной нормы. В ближайшее время дожди в Москве и области продолжатся, но их интенсивность будет гораздо ниже – всего 3-5 миллиметров.