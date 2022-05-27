На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 мая 2022 года лабораторно подтверждено 40...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 мая 2022 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:5 сл. во Владимире,9 сл. в Муромском районе,5 сл. в Ковровском районе,2 сл. в Кольчугинском районе,3 сл. в Александровском районе,1 сл. в Юрьев-Польском районе,7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в Киржачском районе,4 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151622 случаев заболевания.