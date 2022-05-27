Стройка приостановлена, застройщик на грани банкротства. Как решится судьба жилых комплексов «Дуброва Парк-1» и «Дуброва Парк-2»? Руководитель строительной фирмы предложил дольщикам свои

Стройка приостановлена, застройщик на грани банкротства. Как решится судьба жилых комплексов «Дуброва Парк-1» и «Дуброва Парк-2»? Руководитель строительной фирмы предложил дольщикам свои способы решения проблемы. Чего хотят сами дольщики? На собрании побывал Евгений Павлов. Крики и отчаянные возгласы дольщиков. Около ЖК «Дуброва-Парк-2» собрались десятки людей. Напомним, жилье они должны были получить еще в 2020-м году.