Стройка приостановлена, застройщик на грани банкротства. Как решится судьба жилых комплексов «Дуброва Парк-1» и «Дуброва Парк-2»? Руководитель строительной фирмы предложил дольщикам свои
<a href="https://33live.ru/novosti/27-05-2022-zastrojshhik-igor-drugov-ob-obvinenii-v-svoj-adres-puskaj-dokazyvayut-chto-uveli-chto-utashhili.html" target="_blank">Застройщик Игорь Другов об обвинении в свой адрес: «Пускай доказывают, что увели, что утащили»</a> - Стройка приостановлена, застройщик на грани банкротства. Как решится судьба жилых комплексов «Дуброва Парк-1» и «Дуброва Парк-2»? Руководитель строительной фирмы предложил дольщикам свои
[url=https://33live.ru/novosti/27-05-2022-zastrojshhik-igor-drugov-ob-obvinenii-v-svoj-adres-puskaj-dokazyvayut-chto-uveli-chto-utashhili.html]Застройщик Игорь Другов об обвинении в свой адрес: «Пускай доказывают, что увели, что утащили»[/url] - Стройка приостановлена, застройщик на грани банкротства. Как решится судьба жилых комплексов «Дуброва Парк-1» и «Дуброва Парк-2»? Руководитель строительной фирмы предложил дольщикам свои