На протокол он наговорил во время заседания суда, который рассматривал в этот момент совсем другое дело.

Жителя Киржача С. Серёгина оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию спецоперации ВС РФ на территории Украины. Об этом сообщили в Киржачском районном суде.На протокол он наговорил во время заседания суда, который рассматривал в этот момент совсем другое дело.«Его высказывание было направлено на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности», - подчеркнули в суде.Мужчина не признал свою вину, но суду и без этого хватило доказательств. За правонарушение он заплатит 30 тысяч рублей.