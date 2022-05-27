В конце апреля текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 39-летний...

В конце апреля текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 39-летний местный житель. Он сообщил, что на улице неизвестный выхватил у него мобильный телефон и убежал. Материальный ущерб потерпевший оценил в 7 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий, изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что в день совершения преступления из мест лишения свободы в городе Владимире освободился 28-летний житель столицы. Оперативники показали потерпевшему ориентировку, в которой он опознал мужчину, похитившего у него телефон.По данным сотрудников полиции, мужчина проследовал в Москву. Там 18 мая подозреваемый в совершении открытого хищения имущества был задержан владимирскими полицейскими.Задержанный дал признательные показания и рассказал, что, находясь в местах лишения свободы, познакомился с девушкой и длительное время вел с ней переписку. Освободившись, захотел сделать подруге подарок, поэтому пошел на преступление.Полицейские изъяли у девушки похищенный мобильный телефон и вернули его законному владельцу.В настоящее время в отношении 28-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело за грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/