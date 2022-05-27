В Архангельской области полицеские задержали 61-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве мужа. По данным следствия, 20 мая мужчина в нетрезвом состоянии разбросал рассаду своей ..

В Архангельской области полицеские задержали 61-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве мужа. По данным следствия, 20 мая мужчина в нетрезвом состоянии разбросал рассаду своей супруги во время ссоры.Это стало поводом для новой семейной разборки. В порыве злости пенсионерка воткнула кухонный нож в бедро мужу, но лезвие повредило артерию. Она вызвала скорую, но медики уже не смогли помочь пострадавшему. Как сообщает , против женщины возбудили уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") УК РФ.