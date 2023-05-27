Записывайте рецепт и радуйте себя и своих близких вкусным завтраком!

Записывайте рецепт и радуйте себя и своих близких вкусным завтраком!Авокадо – настоящая кладезь витаминов: он обеспечивает организм всеми необходимыми микроэлементами, помогает бороться со старением, защищает сердце и сосуды, а также незаменим для диабетиков.Его можно добавлять в салаты, намазывать на тосты, но и не только. Оказывается, рассказывает фудблогер ( Блогер, специализирующийся на приготовлении еды – Прим. ред.) Олеся Куприн, из этого фрукта можно приготовить совершенно необычный завтрак. Например, напечь полезных и вкусных оладий, которые подойдут как и для фанатов авокадо, так и для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новенькое.Ингредиенты:Мякоть авокадо – 170 гр.Яйцо куриное – 2 шт.Рисовая мука – 30 гр.Соль, масло, кунжут, зелень – по вкусу.Приготовление:Вначале следует почистить авокадо от кожуры, удалить косточку, мякоть измельчить при помощи погружного блендера. При его отсутствии, можно воспользоваться обычной вилкой. Олеся Куприн советует внимательно выбирать авокадо: он должен быть зрелым и мягким.Добавьте в получившееся пюре яйца и муку, затем тщательно перемешайте.Готовую смесь обжарьте на раскаленной сковороде с двух сторон до готовности. Жарит Олеся Куприн свои оладьи на кокосовом масле, но, при его отсутствии, можно использовать абсолютно любое другое.Перед подачей кулинар советует украсить получившиеся оладьи кунжутом, мелко нарубленной зеленью, либо тонкими ломтиками авокадо.