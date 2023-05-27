Дом Шуберта во Владимирской области признали объектом культурного наследия. Приказом Инспекции...

Дом Шуберта во Владимирской области признали объектом культурного наследия.Приказом Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом О.Б. Шуберта», конец XIX века (Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 7).В конце XIX века был отведен земельный участок под строительство жилого дома Оскару Богдановичу Шуберту, начальнику Ковровских железнодорожных мастерских - крупнейшего промышленного предприятия Коврова и одного из значительнейших заводов Владимирской губернии. Дом располагался вблизи вокзала и железнодорожных мастерских и «стал одним из красивейших в городе».Памятник представляет собой интересный пример жилой постройки, выполненный в формах классицизма с элементами барокко эпохи эклектики.В интерьере объекта сохранилось историческое убранство: парадная каменная лестница с деревянным резным балясником, деревянная лестница пристройки-сеней с ограждением, четыре кафельных печи с аутентичной облицовкой, обрамление и заполнение дверных проемов, лепной потолочный декор.У этого дома интересная судьба: изначально строившийся как жилой, он практически таковым и не был, уже более века его занимают различные культурно-образовательные общества и учреждения. Сначала - Ковровская учительская семинария, преобразованная при советской власти в педучилище. После закрытия педучилища в стенах здания открылась городская детская музыкальная школа № 1.Фото Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области