Дом Шуберта во Владимирской области признали объектом культурного наследия.
Приказом Инспекции...
Дом Шуберта во Владимирской области признали объектом культурного наследия.
Приказом Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом О.Б. Шуберта», конец XIX века (Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 7).
В конце XIX века был отведен земельный участок под строительство жилого дома Оскару Богдановичу Шуберту, начальнику Ковровских железнодорожных мастерских - крупнейшего промышленного предприятия Коврова и одного из значительнейших заводов Владимирской губернии. Дом располагался вблизи вокзала и железнодорожных мастерских и «стал одним из красивейших в городе».
Памятник представляет собой интересный пример жилой постройки, выполненный в формах классицизма с элементами барокко эпохи эклектики.
В интерьере объекта сохранилось историческое убранство: парадная каменная лестница с деревянным резным балясником, деревянная лестница пристройки-сеней с ограждением, четыре кафельных печи с аутентичной облицовкой, обрамление и заполнение дверных проемов, лепной потолочный декор.
У этого дома интересная судьба: изначально строившийся как жилой, он практически таковым и не был, уже более века его занимают различные культурно-образовательные общества и учреждения. Сначала - Ковровская учительская семинария, преобразованная при советской власти в педучилище. После закрытия педучилища в стенах здания открылась городская детская музыкальная школа № 1.
Фото Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области