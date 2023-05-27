Шаляпин уверен, что его покойная жена помогает ему с небес

Шаляпин уверен, что его покойная жена помогает ему с небесПолтора года назад жизнь Прохора Шаляпина изменилась навсегда. Его 42-летняя супруга Татьяна Дэвис скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Однако, несмотря на это, Шаляпин продолжает чувствовать пребывание жены рядом с собой.Шаляпин рассказывает о своих контактах с покойной возлюбленной. Он видит умершую во сне и ощущает ее присутствие наяву. "Моя жена всегда рядом со мной", – повторяет он.Шаляпин утверждает, что его покойная супруга является ему наставником и поддерживает его в поиске своего пути. Певец верит, что Татьяна гордится его успехами и следит за ним сверху."Моя жена – мой главный талисман", – говорит Шаляпин. Артист утверждает, что Татьяна помогает ему преодолевать трудности и сохранять здоровье. Почившая избранница дарит ему вдохновение и является его лучшим другом и советчиком.Несмотря на то, что Шаляпин остался один, он не разочаровался в любви. Он просто отдыхает от отношений и чувствует себя комфортно. "Разные этапы в жизни бывают", – говорит музыкальный исполнитель.Звездный мачо уверен, что Татьяна всегда будет рядом с ним и подсобит ему в любых ситуациях. Любовь к ней якобы не угасла и никогда не пройдет. Однако мужчина не одинок. "Сейчас у меня есть тепленькая, горяченькая рядом. Это моя собачка", – улыбается Шаляпин.И хотя эмоциональное состояние брюнета из-за горя осложнилось, Прохор Шаляпин продолжает жить и творить, зная, что его жена все видит с небес и подаст верный знак, когда потребуется.