Очередной пост в соцсетях Анастасии Волочковой впечатлил разношерстную публику.

Очередной пост в соцсетях Анастасии Волочковой впечатлил разношерстную публику.Анастасия Волочкова продолжает эпатировать искушенных россиян смелыми выходками. Звезда является активным пользователем соцсетей и никогда не упускает возможность выложить свежий контент. На этот раз, казалось бы, безобидное фото вызвало шквал негодования у поклонников примы.На фото Анастасия сидит в машине, одетая в небесно-голубое платье с глубоким вырезом. Из-за фасона грудь балерины на фото вышла набухшей и оголенной. Подписала снимок звезда словами: "Еду поздравлять дорогого друга". В руках балерина держит огромный букет белых роз.В комментариях поклонники звезды разделились во мнениях по поводу нового фото. Одни написали, что Анастасия Волочкова выглядит прекрасно, но должна почаще выкладывать такие красивые фото, и тогда на ее странице не будет негатива, а от фанатов будут сыпаться комплименты. Но большую часть комментариев направили все-таки против балерины."Ради дочери, пожалуйста, поменяйте свой алкогольный образ жизни", "В подарок шпагат", "Анастасия, смените бровиста", "Парик или накладные волосы", – это лишь малая часть негативных комментариях в сторону Волочковой.Надо отдать балерине должное: она не стала устраивать разборки в соцсетях и никак не ответила хейтерам. Блондинка уже привыкла к критике в свой адрес, поэтому держится в таких ситуациях достойно. Хочется верить, что Анастасия Волочкова старается вести здоровый образ жизни и не злоупотребляет алкоголем.