Какие изменения затронут призывников Владимирской области? 23 мая 2023 г. Госдума в третьем чтении...

Какие изменения затронут призывников Владимирской области?23 мая 2023 г. Госдума в третьем чтении приняла поправки к Федеральному закону от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".Одна из поправок напрямую касается призывников. Речь идет только о мужчинах в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и в отношении которых было вынесено решение призывной комиссии о призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу.Они должны будут сдавать свои загранпаспорта в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ. Получить паспорта обратно можно будет после прохождения службы.По слова юристов, поправки, скорее всего, не затронут осенний призыв 2023 года, поскольку вступят в силу только через 180 дней после официальной публикации.А вот получившие повестку призывники не обязаны сдавать загранпаспорта до тех пор, пока призывная комиссия не вынесет решения о призыве на военную службу или АГС.В принятом Госдумой законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» также имеется единый перечень оснований признания недействительности загранпаспортов, в том числе служебных и дипломатических.Фото pxfuel.com