Какие мероприятия ждут жителей Владимира в Библионочь-2023? 27 мая во Владимире пройдёт...

Какие мероприятия ждут жителей Владимира в "Библионочь-2023"?27 мая во Владимире пройдёт «Библионочь-2023». Тема этого года – «Читаем вместе». Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. В программе мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и книжные ярмарки.Библиотекари постарались подобрать мероприятия, чтобы было интересно разным категориям людей – от рабочих до студентов.В Центральной городской библиотеке для почитателей театра найдутся места на моноспектакле «Безбилетник» от театральной студии «Желтый жираф» или на лекции по актерскому мастерству и ораторской речи.Посетители, которые предпочитают интеллектуальные игры и подвижное времяпрепровождение, смогут принять участие в библиоквизе или космическом квесте.Любители различных мастер-классов смогут сложить фигурку в технике оригами или попробовать себя в рисовании на встрече с художником.В библиотеке-филиале № 2 участников Библионочи-2023 ждёт насыщенная концертная программа и целая вереница совершенно разнообразных по содержанию игр и мастер-классов.Все желающие также смогут принять участие в квесте «В Париж, к трём мушкетёрам!».Также всех гостей ждут яркие фотозоны и тематические книжные выставки.Суздальский проспект, 2 в 18.30 (контактный телефон 21-68-27) и проспект Ленина, 12 в 17.00 (контактный телефон 32-15-84).С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылкеВход свободный.Фото pxfuel.com