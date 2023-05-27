Капитальный ремонт трассы «Золотое кольцо» на участке от Владимира до Суздаля обойдется в 11...

Капитальный ремонт трассы «Золотое кольцо» на участке от Владимира до Суздаля обойдется в 11 миллиардов рублей.Напомним, что проект расширения трассы на Суздаль обсудили на дорожном совещании с участием губернатора и начальника Упрдора.Капитальным ремонтом трассы Р-132 «Золотое кольцо» на участке от Владимира до Суздаля займется дорожная компания из Ивановской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Победителем стал ООО «Союз Автодор». Ивановская фирма предложила минимальную сумму контракта — 7 миллиардов 985 миллионов рублей.Эта же ивановская компания победила на торгах на капремонт обхода Суздаля. Контракт заключен на 3 миллиарда 302 миллиона.Общая цена контрактов на ремонт двух участков трассы Р-132 «Золотое кольцо» превышает 11 миллиардов рублей. Срок окончания расширения дороги — 15 октября 2025 года.Фирма зарегистрирована в Лежневском районе Ивановской области в 2009 году. С декабря 2022 года ее возглавляет Максим Голдобин, который с 2014 по 2019 годы руководил ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», который выступил заказчиком работ.ООО «Союз Автодор» по контракту с ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» в настоящее время осуществляет текущее содержание автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке от Владимира до границы Ивановской области.Фото rosavtodor.gov.ru