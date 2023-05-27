Команда по баскетболу Владимирские львицы сыграет в Высшей Лиге России. 22 мая стало известно об...

Команда по баскетболу "Владимирские львицы" сыграет в Высшей Лиге России.22 мая стало известно об успехах баскетбольной команды «Владимирские Львицы» из ВлГУ. Девушки настолько успешно выступили на днях в Санкт-Петербурге, что их пригласили играть в следующем году в Высшей Лиге России.Финал четырех Чемпионата России среди женских студенческих команд «Лига Белова» проходил с 18 по 20 мая. По итогам соревнований наши землячки завоевали бронзу. Лучшим игроком была признала Ксения Михайлова, лучшим новичком - Виктория Дергаусова. Благодаря своим успехам - золотой медали в Чемпионате ЦФО и бронзовой медали в «Лиге Белова» - девушек ждут еще более серьезные игры в следующем году.- Теперь мы понимаем, насколько верным было решение нашего тренерского штаба, когда на тренировках нам включали шум трибун. В решающей игре это нам здорово помогло, когда тысячные питерские трибуны болели не за нас, мы были к этому готовы. Я не скажу, что мы в чем-то одном хороши. У нас агрессивная защита, быстрый переход и достаточно комбинаций в позиционном нападении. Все эти качества привели нас к победе! - поделилась впечатлениями игрок «Владимирских львиц» Ксения Михайлова.Фото: АСБ, Ассоциация студенческого баскетбола