В честь празднования Всемирного дня медитации популярная певица Ариана Гранде поделилась списком из 7 благозвучных композиций.
В честь празднования Всемирного дня медитации популярная певица Ариана Гранде поделилась списком из 7 благозвучных композиций.
21 мая во всем мире отметили удивительный праздник – День медитации. В аккаунте Insight timer, который посвящен саморазвитию в одной из соцсетей, по
пулярнейшая американская певица Ариана Гранде поделилась с фанатами своим списком лучших медитаций. В плейлисте певицы оказалось семь мелодий, наполняющих красотой внутри и снаружи.
"Поздравляю всех со Всемирным днем медитации!
Медитация — одно из моих любимых занятий и одна из
самых важных и нужных инвестиций, которые мы можем сделать в
нас самих, в наше здоровье
и в наши жизни. Будь у меня
пять, десять или
30 минут в день, я всегда найду время для медитации
, чтобы заглянуть внутрь себя и гармонизировать дыхание
. Мы сами, планета, вселенная – можем измениться и
исцелить наши сердца и души.
Я так рада поделиться некоторыми из моих любимых треков медитации с
вами в надежде, что это может вдохновить вас на ежедневные практики и поможет разобраться в себе.
P.S. Если вам это нравится, пожалуйста, также ознакомьтесь с моим плейлистом", – обратилась к поклонникам мировая селебрити.
от Арианы Гранде.
Ариана Гранде – популярнейшая американская актриса и певица. Девушка стала известна совсем в юном возрасте. Ариана снималась в сериалах канала Nikelodeon. А затем переквалифицировалась в певицы и на сегодняшний день является одной из самых популярных и успешных исполнительниц в мире.