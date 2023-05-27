В честь празднования Всемирного дня медитации популярная певица Ариана Гранде поделилась списком из 7 благозвучных композиций.

В честь празднования Всемирного дня медитации популярная певица Ариана Гранде поделилась списком из 7 благозвучных композиций.21 мая во всем мире отметили удивительный праздник – День медитации. В аккаунте Insight timer, который посвящен саморазвитию в одной из соцсетей, популярнейшая американская певица Ариана Гранде поделилась с фанатами своим списком лучших медитаций. В плейлисте певицы оказалось семь мелодий, наполняющих красотой внутри и снаружи."Поздравляю всех со Всемирным днем медитации!Медитация — одно из моих любимых занятий и одна изсамых важных и нужных инвестиций, которые мы можем сделать внас самих, в наше здоровьеи в наши жизни. Будь у меняпять, десять или30 минут в день, я всегда найду время для медитации, чтобы заглянуть внутрь себя и гармонизировать дыхание. Мы сами, планета, вселенная – можем измениться иисцелить наши сердца и души.Я так рада поделиться некоторыми из моих любимых треков медитации свами в надежде, что это может вдохновить вас на ежедневные практики и поможет разобраться в себе.P.S. Если вам это нравится, пожалуйста, также ознакомьтесь с моим плейлистом", – обратилась к поклонникам мировая селебрити.от Арианы Гранде.Ариана Гранде – популярнейшая американская актриса и певица. Девушка стала известна совсем в юном возрасте. Ариана снималась в сериалах канала Nikelodeon. А затем переквалифицировалась в певицы и на сегодняшний день является одной из самых популярных и успешных исполнительниц в мире.