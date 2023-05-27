Звездная блондинка Лера Кудрявцева опубликовала кадры с милым питомцем.

Звездная блондинка Лера Кудрявцева опубликовала кадры с милым питомцем.Известная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиков забавным видео. Она разместила в социальных сетях видео со своим шаловливым котом.На коротком ролике видно, как питомец хватает, возможно, тяжелый пакет с вещами и неуклюже пытается убежать из-под взора камеры. Лера Кудрявцева никак не прокомментировала, что происходит на видео. Она лишь пожелала подписчикам хорошего дня.