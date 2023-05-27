Народные приметы: 27 мая. Что нужно обязательно сделать в день Сидора Бокогрея, чтобы исполнялись...
Народные приметы: 27 мая. Что нужно обязательно сделать в день Сидора Бокогрея, чтобы исполнялись желания.
27 мая 2023 года проходит народный праздник Сидор Бокогрей и церковный день памяти праведного Иоанна Русского.
Бокогреем его назвали по причине поверий в то, что с этого дня перестают дуть северные ветры «сиверы», начинается настоящее тепло, прилетают ласточки и стрижи. Праздник также называют Сидором Сивером. По приметам, если прилетела только одна или несколько ласточек — тепла нужно подождать, а вот если появились стаи ласточек, наступит устойчивое потепление. В день Сидора сажали огурцы и сеяли лён.
Что можно делать в день Сидора Бокогрея?
Хорошо в этот день работать с рассадой, с всходящими после высадки растениями: поливать, подкармливать удобрениями, рыхлить, прореживать, мульчировать почву.
Нужно посадить кустарник, загадав при этом желание: согласно поверью, когда он подрастет и зацветет, все исполнится.
Следует быть внимательным и не поддаваться на провокации, чтобы не нарушить свой покой, быть терпимым к происходящему вокруг.
Что нельзя делать в день Сидора Бокогрея?
Нельзя утром возвращаться с полпути домой – весь день пойдет насмарку.
Нельзя целый день ходить в одной и той же одежде – может нечистая сила пристать и всюду мешать выполнению задуманного.
Нельзя ругаться, ссориться, вступать в конфликты, заниматься рукоприкладством.
Народные приметы на 27 мая 2023 года
Прилетела одна или мало ласточек — тепла нужно подождать.
Прилетело много ласточек и стрижей — погода будет тёплой.
Ясный день — хороший урожай огурцов.
Холодное и пасмурное утро — урожай огурцов будет плохим.
Холодный день — к прохладному лету.
Красный закат с облаками — к дождливой погоде.
Фото pxfuel.com