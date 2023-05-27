Наталью Дрожжину и Михаила Цивина признали виновными в хищениях имущества у семьи актера Алексея...

Наталью Дрожжину и Михаила Цивина признали виновными в хищениях имущества у семьи актера Алексея Баталова.Как сообщает прокуратура Москвы актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина признали виновными в хищениях имущества у семьи актера Алексея Баталова.Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Дрожжину к четырем годам условно с испытательным сроком на четыре года. Ее мужа к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Отстраненному от должности нотариусу Дмитрию Бублию назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима, а также лишения права заниматься нотариальной деятельностью в течение трех лет.Исходя из материалов следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери. На протяжении нескольких лет они оказывали им поддержку, покупали продукты и помогали в решении бытовых вопросов.Затем злоумышленники добились подписания доверенности на их имена о распоряжении всеми денежными средствами пострадавших. С ее помощью в 2019–2020 годах они сняли со счетов вдовы и дочери Баталина почти 20 миллионов рублей. Это были все сбережения семьи.Кроме того, Цивин и Дрожжина смогли подписать у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, чтобы получить права на помещение, в котором находилась мастерская Баталова, и долю в квартире его семьи в 1-м Самотечном переулке. Документы удостоверил Бублий, нарушив при этом процедуру нотариального удостоверения сделок.В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 миллионов рублей.Приговор в законную силу не вступил.Ранее мы рассказывали: почему актёр отказывался приезжать на съёмки во Владимир,Во Владимире вспоминают родившегося здесь актера Алексея Баталова.Фото pxfuel.com