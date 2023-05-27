Кроме программ выходного дня в парках города, владимирцев и гостей приглашают посетить библиотеки, причём в вечернее время. В эту субботу наш город присоединяется к всероссийской

Кроме программ выходного дня в парках города, владимирцев и гостей приглашают посетить библиотеки, причём в вечернее время. В эту субботу наш город присоединяется к всероссийской культурно-просветительской акции «Библионочь». Тема этого года – «Читаем вместе» к Году педагога и наставника. Центральная городская библиотека приглашает на мастер-классы, общение с писателями, спектакли и всероссийский книжный квиз «Игра в