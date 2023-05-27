В столице наметился устойчивый тренд на освоение гастрономических традиций Ближнего или даже Переднего Востока – от Магриба до Ирана.

В столице наметился устойчивый тренд на освоение гастрономических традиций Ближнего или даже Переднего Востока – от Магриба до Ирана.В таком выборе, несомненно, есть логика, поскольку именно эти регионы за последний год стали основным туристическим направлением для россиян. Соответственно, растет потенциальная аудитория для заведений общепита, более или менее близко знакомая с ближневосточной кухней и вполне лояльная к ее экзотическим вкусам, специфическим продуктам и блюдам. Поэтому в ближайшее время в Москве стоит ожидать открытия целой череды новых проектов в этом сегменте.Очередная примечательная премьера случилась в самом конце мая. Речь идет о ресторане с характерным названием Persiana, что на Пятницкой улице. Это новый проект известного ресторатора Алексея Романова и шеф-повара Марка Шах Акбари, отлично известного москвичам по работе в Sybatite и Folk. Марк – этнический перс, поэтому его выбор в пользу персидской кухни выглядит вполне естественным. Разумеется, речь не идет о традиционных этнических блюдах. Это, скорее, твисты, авторские интерпретации, за которыми видны и хорошая школа шефа, и уважительное отношение к традиции. А еще в кухне Persiana много огня. Причем, в прямом смысле слова: почти все готовится в дровяной печи, хоспере или на гриле.Меню получилось небольшим, однако проходных позиций здесь не найти. Каждое блюдо, даже самое, на первый взгляд, простое – точно выверенная, тонкая, красивая игра необычных вкусов и сочетаний.Так, в хумус из нута добавлено масло аджики, в мутабаль – иранская брынза, а в дзадзики вместо привычного огурца – зеленый томат. К мезе непременно стоит заказать горячую питу, замешанную на мацони и приправленную заатаром. Она хороша и сама по себе, но каждому блюду добавляет нежности.Густой и пряный айладж готовится с пятью видами сыра, посыпается фисташками и оттеняется каплей трюфельного масла. Халуми дополнен жареным на гриле виноградом, а свежий летний салат из восьми видов зелени приправлен пикантным ореховым соусом. В разделе закусок еще стоит обратить внимание на баклажан – его основательно томят на гриле, добиваясь, чтобы под плотной полностью обугленной кожицей образовалась нежнейшая сочная мякоть, затем щедро поливают цитрусовым йогуртом и дополняют томатами. Получается настоящий деликатес.Из супов, которых всего три, наиболее оригинально выглядит крем-суп из эстрагона с бамией и каймаком – плотный, сытный, чуть островатый.В разделе основных блюд сохраняется все та же интрига. Шашлык из лосося готовится с финиками, предварительно вымоченными с корицей. Шашлык из телячьего языка подается с пряным иранским рисом, обжаренным с каштанами в масле и дополненным сухофруктами. Долма сервируется на плотной подушке из лечо матбухи, обретая в таком партнерстве удивительную сочность. А эстрагоновый птитим отлично гармонирует с томленой голенью ягненка. Для каждого блюда придуман свой соус, их много, они очень разные по составу, но схожи своей аккуратной легкостью и деликатностью. Впрочем, это характерно для всей кухни Persiana – уверенной, но не тяжелой, сытной, но не жирной, яркой, но не перегруженной вкусами.Отдельного упоминания заслуживают лепешки "Персиана" с разными начинками. Их делают из тонкого теста, но щедро наполняют, например, рубленой бараниной вперемежку с мухамарой, свежей зеленью, джонджоли и кольраби.Средний счет – 1 500 рублей.