Оба транспортных средства - это имущество пилорамы, где работал угонщик

В Муромском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного 33-летнего мужчину за рулем «ГАЗели». Он ехал из соседнего района. Оказалось, что машина ему не принадлежит. Кроме этого, остановленный водитель - находился в федеральном розыске.Угон полуприцепа не единственное преступление за ночь. До задержанный пытался выкрасить отечественную легковушку «ВАЗ», но она заглохла на полпути. Пришлось вернуться обратно за другим авто. Оба транспортных средства - это имущество пилорамы, где работал угонщик. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о краже.