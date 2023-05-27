Роспотребнадзор сообщил о трех новых видах клещей во Владимирской области. Как правильно...

Роспотребнадзор сообщил о трех новых видах клещей во Владимирской области. Как правильно обезопасить себя от паразитов?Напомним, что Во Владимирской области выявлены клещи - переносчики боррелиоза. Четырех паразитов сняли с людей.В России сообщили об открытии трех новых видов клещей, способных переносить опасные инфекционные заболевания. Один из клещей переносит возбудителей бартонеллеза. Другие обнаруженные тюменскими медиками клещи опаснее предыдущих. Они являются переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, а также туляремии и чумы. Об этом сообщила пресс-служба представителей Тюменского медицинского университета.Как не стать жертвой клеща (особенно в разгар сезона)?Приведем несколько фактов:Клещи на деревьях не живут! Они обитают в траве. И именно оттуда — снизу заползают на человека.Солнце клещи не любят, они предпочитают тенистые и влажные места.Как рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин, единственное эфирное масло, которое отпугивает клещей, — это масло эвкалипта лимонного.Кому нужна прививка? Объясняет глава Роспотребнадзора Анна Попова:— Прививки против клещевого вирусного энцефалита — для людей, которые по долгу своей работы или службы должны находиться в местах, где есть эти насекомые. А также для тех, кто собирается в поход на территории, где отмечены появления клещей.Какие симптомы являются ведущими при боррелиозе?В первую очередь это эритема: покраснение больше 5 см в диаметре, появившееся в месте присасывания клеща.Примерно в 50% случаев развивается безэритемная форма заболевания, которая может иметь и признаки легкого респираторного заболевания, субфебрильной лихорадки. Может развиться фебрильная лихорадка.Росподребнадзор предупреждает: при пребывании в лесу нужно иметь правильную, закрывающую тело и обработанную репеллентами одежду.Фото pxfuel.com