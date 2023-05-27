Синоптики прогнозируют во Владимирской области похолодание при северо-западном ветре. Синоптики...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области похолодание при северо-западном ветре.Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 28 мая погода будет облачной с прояснениями, небольшой дождь.Температура понизится до +17℃, но ниже +11℃ столбик термометра не опустится.Ожидается слабый северо-западный ветер, до 5 м/с.В течение суток атмосферное давление почти не изменится, 746-747 мм. рт. ст.Дождливая погода продлится один день, а уже в понедельник во Владимирской области вновь будет жарко и солнечно.Фото - pxfuel.com