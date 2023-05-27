Каким вы себе представляете современного владельца смартфона? Если верить недавнему исследованию, проведенному университетом Флориды, это человек, ценящий самовыражение и склонный к рефлексии. На первом месте у него – доверие к своим чувствам, убеждениям и предпочтениям, социальное давление такие люди ощущают в меньшей степени.

Каким вы себе представляете современного владельца смартфона? Если верить недавнему , проведенному университетом Флориды, это человек, ценящий самовыражение и склонный к рефлексии. На первом месте у него – доверие к своим чувствам, убеждениям и предпочтениям, социальное давление такие люди ощущают в меньшей степени.Что еще нам известно об этом ? Мужчина или женщина в возрасте от 18 до 29, живет в городе, , как правило, дома, по пути на работу или учебу, а также непосредственно там. Смартфоны ему или ей для отдыха и развлечений, социализации, шоппинга. При этом, многие готовы отказаться ради своего девайса от кофе, алкоголя, тренировок и даже путешествий. По крайней мере, в теории.На практике, разумеется, такие жертвы оказываются ненужными. Тем более, что рынок дорогими флагманскими девайсами, которые как один похожи друг на друга, и сейчас сосредотачивается на смартфонах в средней ценовой категории – бодрых новичках, по большей части из Китая, способных предложить уникальные кастомизированные продукты. Именно такие продукты ищет наш человек городской.Для многих выход из дома без смартфона оборачивается настоящей трагедией – мы не просто лишаемся связи, но и оставляем дома вместе с девайсом важные заметки и напоминания, банковские карты, карты для навигации по городу, любимую музыку, книгу, которую читаем в транспорте, а также камеру, на которую фиксируем ценные моменты и события нашей жизни. Смартфон стал кладезем и личной информации, и многих полезностей, среди которых особо выделяется камера.Когда-то прорывом казалась камера с разрешением 3.2 Мп – сегодня такие характеристики выглядят, мягко говоря, смешно. Смартфоны средней ценовой категорией уже давно могут похвастаться камерами, которые и не снились тогдашним флагманам. Посмотрите на новый от TECNO: основная камера 50 Мп, диафрагма ƒ/1,6. Модуль дополняется фазовым автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, а для ночных кадров имеется режим Super Night.Камеры оснащаются множеством различных фишек, которые позволяют разнообразить съемку и адаптировать смартфон под свои нужды. Дополнительно в этом помогает искусственный интеллект, который распознает окружающую среду и подстраивает под неё камеру. У SPARK имеются режимы с эффектом Боке и бьютификацией, а для видео есть “Пленки”, позволяющие монтировать короткий ролик. Снимать на основную камеру можно в разрешении 2К при 30 fps с цифровой стабилизацией для более плавного кадра. Фронтальная камера на 32 Мп обладает 3 уровнями подсветки для яркого селфи при любом освещении.И хотя камерофон – в первую очередь, про качество съемки, это далеко не единственное, что ищут в девайсе. В разных , покупатели выделяют еще несколько критических характеристик. С учетом интенсивности использования смартфонов, на первом месте всегда стоит батарея. Сегодня стандартом является 5000 мАч, с которыми заряда хватает примерно на день-два, в зависимости от задействованного функционала. Этого достаточно, чтобы не оказаться в проблемной ситуации, когда доступ к вашему смартфону пропадает в самый неподходящий момент. И да, у SPARK 10 Pro объем аккумулятора именно такой, а еще есть быстрая зарядка на 18 Вт.На втором месте, как правило, память. Хотя все в унисон твердят о том, что смартфон должен обладать серьезным запасом внутренней памяти, назвать конкретную цифру сложно – у всех свои запросы. Поскольку телефон превратился в универсальный инструмент, хранение мультимедиа-файлов, фотографий, документов, установка многочисленных игр и приложений стали требовать все больше места. SPARK 10 Pro доступен в двух вариантах: с памятью на 128 Гб. Вне зависимости от ваших потребностей, этого должно хватить, но всегда есть вариант расширить объем за счет MicroSD.Завершает тройку ключевых показателей производительность или, как обычно выражают свое предпочтение пользователи, “чтобы смартфон не тормозил”. В SPARK 10 Pro за это отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G88. Процессоры от MediaTek постепенно догоняют своих братьев от Qualcomm, и в бенчмарках набирают столько же или даже больше, но при этом радуют производителей своей стоимостью.Прибавьте к этому технологии, позволяющие улучшить производительность в отдельных сценариях. Например, для требовательных игр чипсет дополнен алгоритмом Gameturbo. Искусственный интеллект активно используется для оптимизации ресурсов смартфона. Технология Memory Fusion – разработка TECNO – виртуально расширяет стандартные 8 Гб ОЗУ до 16 Гб, выделяя для этого внутреннюю память. Получаем быструю работу приложений без каких бы то ни было лагов.По мере того, как смартфоны превращаются в основную платформу для потребления медиа-контента, все более критическое значение приобретает экран. Комфортным размером для просмотра видео считается промежуток от 5.8 до 6.2 дюймов – что же, у SPARK 10 Pro экран может похвастаться внушительными 6.8 дюймами. Смотреть фильмы и играть можно продолжительное время с меньшим вредом для зрения, потому что нет необходимости вглядываться в маленький экран.Отдельное достоинство FHD+ экрана SPARK 10 Pro – высокая частота обновления 90 Гц. Можно как включить ее принудительно для всех приложений, так и позволить смартфону самостоятельно подбирать необходимую частоту. Плавная картинка при работе с девайсом нам обеспечена. Максимальная яркость составляет 570 кд/м2, экран хорошо видно даже на солнце. Пожалуй, самая необычная фишка, которой хвалятся и многие флагманы – цветовое пространство DCI-P3. Изначально его разрабатывали для цифровых кинотеатров, впоследствии технологией заинтересовались производители смартфонов. Улучшенная цветопередача позволяет, например, осуществлять более тонкую обработку снимков.Мы прошлись по наиболее популярным характеристикам смартфона, но не стоит забывать, что отличительная особенность современных девайсов – их адаптация под нужды конкретных пользователей. Возможно, вам принципиально наличие NFC-чипа (в SPARK 10 Pro он есть), потому что вы привыкли расплачиваться телефоном. Может быть вы относитесь к исчезающему виду, использующему смартфон преимущественно для звонков – SPARK оснащен режимом шумоподавления. Прошли времена, когда телефоны диктовали вам образ жизни, теперь вы сами формируете свой опыт взаимодействия с девайсом.