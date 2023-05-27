В городе Камешково Владимирской области создан клуб для пожилых людей с инвалидностью. Клуб для...

В городе Камешково Владимирской области создан клуб для пожилых людей с инвалидностью.Клуб для пожилых людей с инвалидностью «Бархатный сезон» в Камешковском центре соцобслуживания населения будет работать в рамках программы «Активное долголетие». Каждую неделю направление встреч меняется: «Виртуальный туризм», «Один день в истории», «Рукотворчество», «Здоровое долголетие».На первом занятии клуба специалист комплексного центра Ольга Власова предложила участникам рассказать об их хобби, после чего поделилась личными увлечениями. Ольга Вячеславовна познакомила собравшихся со своей коллекцией игрушек из ваты, рассказала, когда появились ватные игрушки, какими были первые из них. Участники встречи рассмотрели старинные и современные предметы из коллекции.На следующем занятии посетители клуба отправятся на виртуальную экскурсию по Третьяковской галерее. А после попробуют себя в роли художников, для них пройдёт мастер-класс по росписи картин.Фото: pxfuel.com/