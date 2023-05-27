Как сообщают в пресс-службе МВД, ДТП произошло 26 мая в 17:10 на 357 км автодороги Р-132 “Золотое кольцо” рядом с деревней Арсамаки в Гусь- Хрустальном районе. Водитель 1977 года рождения, за

Как сообщают в пресс-службе МВД, ДТП произошло 26 мая в 17:10 на 357 км автодороги Р-132 “Золотое кольцо” рядом с деревней Арсамаки в Гусь- Хрустальном районе. Водитель 1977 года рождения, за рулем авто “Лада2 не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. После чего машина опрокинулась на бок. В