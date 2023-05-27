ДТП произошло в 13:30 в городе Коврове. Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель автомобиля ГАЗ 1962 года рождения при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности своего маневра и

ДТП произошло в 13:30 в городе Коврове. Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель автомобиля ГАЗ 1962 года рождения при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с “Ладой Веста” под управлением водителя 1969 года рождения. Машина двигалась со стороны Вязниковского района. В результате ДТП травмы получили пассажиры обоих автомобилей: “Лады”