В Собинском районе Владимирской области будет освящен новый женский монастырь. Во Владимирской...

В Собинском районе Владимирской области будет освящен новый женский монастырь.Во Владимирской области вскорости появится еще один монастырь. Он будет располагаться в селе Черкутино Судогодского района. Обитель будет устроена на территории усадьбы Салтыковых. Монастырь будет образован в статусе архиерейского подворья, в нем будут проживать пять монахинь, которые переселятся сюда из Свято-Боголюбовского женского монастыря.Монастырское подворье будет занимать территорию 4 гектара. Старинная усадьба Салтыковых, переданная под монастырь, пустует с 2012 года. До этого там находился психоневрологический интернат. Главный дом усадьбы и флигель в апреле были переданы Владимирской епархии в безвозмездное пользование. Постройки, возведенные в XVIII веке, в плохом состоянии, их предстоит восстанавливать. Главным храмом монастыря станет Никольская церковь, в которой крестили Михаила Сперанского.Фото официальный сайт "Монастырский хронограф"