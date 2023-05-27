Во Владимире пройдет смотр-конкурс на самый лучший участок пришкольной территории. Во Владимире...

Во Владимире пройдет смотр-конкурс на самый лучший участок пришкольной территории.Во Владимире пройдет смотр-конкурс учебно-опытных участков в образовательных организациях города.Первый этап конкурса пройдёт с 01 июня по 31 августа 2023 года. А очный смотр участков и пришкольных территорий - после 15 августа. Об этом сообщается на официальной странице городской администрации.Конкурс способствует совершенствованию занятий на учебно-опытных участках, стимулирует работу школ в укреплении их базы, помогает выявлять передовой опыт в работе на пришкольных территориях, а также привлекает внимание жителей города к вопросам его озеленения и благоустройства, подчеркивают организаторы.Жюри конкурса будет оценивать уровень экологической, юннатской и исследовательской работы на учебно-опытном участке, а также результативность работы, дизайн цветников, озеленения и оформления пришкольной территории.Итоги конкурса будут подведены в августе-сентябре 2023 года.Фото pxfuel.com