Во Владимирской области в рамках проекта «Жильё и городская среда» завершается строительство...

Во Владимирской области в рамках проекта «Жильё и городская среда» завершается строительство «Маминого сквера».В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» завершается 2 этап благоустройства «Маминого сквера».Реализуемый дизайн-проект был выбран жителями Ставрово в 2021 году в ходе Всероссийского онлайн-голосования. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, что во Владимирской области продолжается активное голосование по благоустройству территорий в 2024 годуУже 25 тысяч человек во Владимире проголосовали за благоустройство общественных территорий. Обратите внимание, голосование продлится до 31 мая 2023 года.Проголосовать и выбрать объекты, которые, по вашему мнению, должны быть благоустроены в следующем году можно по ссылке.Фото Правительства Владимирской области