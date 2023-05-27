Конкурс проходит в регионе с 2017 года

Во владимирском РАНХиГС прошел финал конкурса за титул лучшего муниципального сотрудника 2023 года. Победителем стал глава администрации Дмитриевогорского сельского поселения Сергей Ларин и его проект по развитию взаимодействия между органами МСУ, предпринимателями и жителями.Всего финалистов было семь. Задача каждого для победы - придумать и презентовать свой социально-значимый проект. Жюри оценивало актуальность созданной программы, оригинальность, а также ответы на вопросы после защиты. Конкурс проходит в регионе с 2017 года.