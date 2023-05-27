Вязниковская станция скорой медицинской помощи обзавелась настоящим вездеходом. Замечательно...

Вязниковская станция скорой медицинской помощи обзавелась настоящим "вездеходом".Замечательно событие произошло на Вязниковской станции скорой медицинской помощи. В рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения», по решению губернатора Владимирской области Александра Авдеева появился санитарный автомобиль класса «Б».По словам главного врача Татьяны Устиновой автомобиль предназначен для оказания помощи в пути следования медицинской эвакуации больного в стационар. Машина выполнена на шасси УАЗ-Патриот и кроме высокого клиренса имеет полный привод, Именно такой автомобиль позволит бригаде Скорой помощи приезжать к пациентам даже в самой труднодоступной местности." В машине установлено современное оборудование для оказания сердечно-лёгочной реанимации: дефибриллятор, электрокардиограф, система подачи кислорода, детский и взрослый реанимационные наборы и так далее. Фактически мы получили полноценную амбулаторию на колёсах", добавила главный врач Вязниковской станции скорой медицинской помощи.Данная техника в основном будет направлена для обслуживания населения сельских территорий Вязниковского района. Она незаменима в зимний период и во время весенне-осенней непогоды.Фото pxfuel.com