Жителей Владимира 27 и 28 мая в парках города ждет масса развлекательных и тематических...

Жителей Владимира 27 и 28 мая в парках города ждет масса развлекательных и тематических программ.Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что в эти выходные для жителей и гостей города запланированы программы от муниципальных учреждений культуры.В Центральном парке культуры и отдыха 27 мая «Центральная городская библиотека» проведет "литературный забег" в рамках акции "Бегущая книга". В этом году он посвящен пословицам, поговоркам, афоризмам, крылатым выражениям и, конечно же, цитатам из кино, которые стали частью российского "культурного кода". Участники акции смогут получить знания и памятные сувениры.Также в Центральном парке будет открыт проект "Танцы под открытым небом". Научиться танцевать любые танцы мира: меренгу, сальсу, бачату - жители города и его гости смогут уже сегодня. Проект продолжит свою работу и летом, каждую субботу в 19.00.Игровая программа для детей "Веселая переменка" пройдет сегодня также в Центральном парке. Начало в 12.00, 13.00, 15.00 и 16.00.Переместимся из Центрального парка в "Добросельский". В эту субботу для юных владимирцев проводится развлекательный час "Ура! Каникулы" в 12.00 и 13.00Спортивный праздник "Спорт - здоровье в силе!" пройдет в парке "Дружба" в 11.30. В это же время пройдет мастер-класс "Танцуем в стиле капоэйра" на центральной поляне паркаВоскресенье, 28 мая будет не менее насыщенным. Центральный парк культуры и отдыха проводит тематические программы "Богатыри границы русской" в 12.00, 13.00, 15.00 и 16.00.В парке "Добросельский" в честь Дня пограничника в 12.00 и 13.00 пройдут программы "На страже границ".В 11.30 всех гостей парка "Дружба" приглашают на тематическую программу "Служба народа - Росгвардия". Сотрудники парка также напомнили, что каждое лето воскресенья проходят занятия скандинавской ходьбой "Шаги к здоровью", в 12.00 можно посетить творческие мастер-классы, а в 17.00 - танцевальную программу "Ретро-шлягер".Фото - pxfuel.com