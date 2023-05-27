Жители Владимира обратились с жалобой к властям на неработающие подъемники надземных...

Жители Владимира обратились с жалобой к властям на неработающие подъемники надземных переходов.Жители Владимира обратились с жалобой на неработающие подъемники надземных переходов, установленных на пекинке. Об этом сообщает "Pro Город".Людям приходится подниматься по крутым лестницам надземных пешеходных переходов с тяжелыми сумками.- Мы постоянно пользовались переходом у бульвара Иванова, шли на дачи. Очень удобно было - нажимаешь кнопку у подъемника, тебе отвечает оператор и включает лифт. Но вот уже две недели подъемники не работают. А ведь сейчас - разгар дачного сезона. Мы, садоводы, ходим с большими тяжелыми сумками. И теперь приходится подниматься и спускаться по крутым лесенкам, а это настоящий кошмар, особенно для пожилых людей, - говорит женщина, Надежда Юрьевна.Оказалось, что подрядная организация ООО «ДЭП-2», обслуживающая надземные пешеходные переходы, 18 мая в одностороннем порядке остановила диспетчеризацию и отключила удаленное управление подъемными платформами для маломобильных граждан.- ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород принимает необходимые действия по скорейшему восстановлению работоспособности оборудования. Рассчитываем в ближайшие дни запустить работу подъемных платформ в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе дорожной организации.Решается вопрос о применении в отношении подрядной организации мер реагирования, предусмотренных действующим Государственным контрактом и законодательством РФ.Фото "Pro Город"