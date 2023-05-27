Жители Владимирской области стали часто наблюдать диких животных в городской среде. В Вязниках...

Жители Владимирской области стали часто наблюдать диких животных в городской среде.В Вязниках местные жители заметили, что прямо по городу бегает лосёнок. Животного видели у Ярцевской фабрики. По словам людей, это не первый случай: кабаны давно обосновались у дач в пойме реки Клязьмы.Видео с животным, перебегающим дорогу, опубликовали в группе «Подслушано Вязники» во «ВКонтакте».Фото pxfuel.comВидео «Подслушано Вязники» во «ВКонтакте»