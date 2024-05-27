Всего за неделю клещи покусали 66 человек

На прошлой неделе во Владимирской области клещи укусили 50 взрослых и 16 детей, как сообщило региональное управление Роспотребнадзора в понедельник, 27 мая. Образцы насекомых были отправлены на исследование, и один из них оказался заражен болезнью Лайма, другой - моноцитарным эрлихиозом человека, а третий - переносчиком гранулоцитарного анаплазмоза человека.С начала первого клещевого укуса (31 марта) пострадали 353 взрослых и 131 ребенок. Важно отметить, что случаев энцефалита не было выявлено.