Об этом сообщают представители региональной прокуратуры и Следственного комитета.
Два с половиной года работало подпольное казино в Коврове. Об этом сообщают представители региональной прокуратуры и Следственного комитета.
Сотрудники надзорного ведомства рапортуют, что в суд уже переданы материалы уголовного дела в отношении четырёх местных жителей. Так, злоумышленники обеспечивали работу игорного заведения с декабря 2020 до мая 2023 года. Промышляли они этим на улице Социалистической.
В марте 2021 года правоохранители уже накрывали эту лавочку, но спустя пару месяцев фигуранты снова открыли казино, после чего, летом 2022 года, продали готовый бизнес другому человеку, оставшись в деле.
Теперь ковровчанинам грозит срок и большой штраф.