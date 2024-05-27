Об этом сообщают представители региональной прокуратуры и Следственного комитета.

Два с половиной года работало подпольное казино в Коврове. Об этом сообщают представители региональной прокуратуры и Следственного комитета.Сотрудники надзорного ведомства рапортуют, что в суд уже переданы материалы уголовного дела в отношении четырёх местных жителей. Так, злоумышленники обеспечивали работу игорного заведения с декабря 2020 до мая 2023 года. Промышляли они этим на улице Социалистической.В марте 2021 года правоохранители уже накрывали эту лавочку, но спустя пару месяцев фигуранты снова открыли казино, после чего, летом 2022 года, продали готовый бизнес другому человеку, оставшись в деле.Теперь ковровчанинам грозит срок и большой штраф.