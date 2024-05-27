Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Главная площадь и центральная улица будет отремонтирована в Юрьев-Польском. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.«На сегодняшний день на этих объектах выполнено фрезерование – снято изношенное покрытие. В планах дорожников – выполнить укладку выравнивающего и верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия, выполнить стыковку покрытий в местах расположения дорожных колодцев», – сказано в сообщении.Проводится реставрация дорожного полотна в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, работы уже начались на площади Крестьянской. Через неё проходят основные городские дороги, в том числе и улица Владимирская, которая встречает гостей города.