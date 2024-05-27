Круто и ни на что не похоже — так в двух словах можно описать новое мультимедийное шоу "Антигравитация". Его создатели говорят: "Это наш ответ "Цирку дю Солей". В том смысле, что это, конечно, не совсем цирк в нашем традиционном понимании, а скорее театр. Зрелищный спектакль, причем с глубоким философским подтекстом, где акробатические номера вплетаются в танец, пантомиму, клоунаду.

Перед началом в зале — приглушенный свет и крики чайки. Режиссер Андрей Кольцов вдохновлялся бестселлером Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Это повесть-притча о птице, которая посмела стремиться к невероятному полету, к самосовершенствованию без границ. Стая изгнала инакомыслящего Джонатана, нарушившего ее законы, но он осуществил свою мечту в одиночестве, постиг свободу и истинную любовь."В этом шоу нет ни одного мгновения, которое было бы просто так, — все что-то значит", — объясняет автор и художественный руководитель проекта Нина Чусова.Бессмысленно пересказывать сюжет: тут работают с подсознанием зрителей, и каждый все равно интерпретирует происходящее в зависимости от эмоционального состояния, того, что в данный момент переживает.Исполнитель главной роли Андрей Кислицын советует: "Пропускайте этот спектакль не через голову, а через сердце, и вы однозначно почувствуете, что мы хотели вам сказать"."Когда смотрю из зала, а на сцене работает Никита — мой backup (дублер), то кайфую, улетаю. Я вижу в этом шоу всю палитру: сегодняшний день, современную ситуацию, вечность, просто добро и зло, белое и черное. И мне нравится, что создатели спектакля не разжевывают смыслы. Ведь это глубокий проект — как будто есть вещь, которую я могу станцевать, но не могу передать словами", — говорит артист.Андрей познакомился с Ниной Чусовой в ГИТИСе, где давал мастер-класс по пластике. У него роль некоего слуги Бога, демиурга, который пытается создать свой красивый мир и ищет для него персонажей — людей, стремящихся к самосовершенствованию, мыслящих не как большинство, способных противостоять законам стаи. Он может и уничтожить непонравившееся творение как неудачный эскиз.Впечатляет, конечно, необычная сцена-экран. На ней под углом в 45 градусов, по словам артиста, трудно даже просто стоять, а надо исполнять сложнейшие акробатические номера, танцевать. И вписываться в меняющийся на экране контент: морские скалы, небо за облаками, мегаполис с небоскребами с высоты птичьего полета. То день, то звездная ночь. "И если сделаешь что-то не так, рушится сказка", — поясняет Кислицын.Кстати, название — "Антигравитация" – на первый взгляд выглядит тяжеловесно. Но для него выбрали графичный и будто бы зеркальный шрифт. На афише и "сувенирке" смотрится очень стильно.Рекомендуемый возраст — 12+. Спектакль действительно не для детей. Хотя ребенка и будет завораживать сказочная картинка, шоу все-таки для тех, кто поймет смыслы повести-притчи Ричарда Баха.Первыми постановку посмотрели известные артисты, продюсеры и блогеры, среди которых Лариса Долина, Павел Прилучный, Дмитрий Дибров, Леонид Ярмольник, Константин и Диана Анисимовы, братья Сафроновы, Лянка Грыу, Тимур Родригез.